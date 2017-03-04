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Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Да. И эти серые кардиналы, судя по фразе, неплохо так друг с другом ладят.)
Что-то это слишком глубоко для моих сонных мозгов. Это о международной политике и вооружённых конфликтах? Или о преступном сговоре крупных производителей картриджных макаронораскручивателей?
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Обычно фигуры - черные или белые - передвигают "серые кардиналы"... )