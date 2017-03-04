Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

0 +
Chimp
4 марта 2017 00:26

Обычно фигуры - черные или белые - передвигают "серые кардиналы"... )

0 +
dkdnt
4 марта 2017 02:07

Да. И эти серые кардиналы, судя по фразе, неплохо так друг с другом ладят.)

0 +
Светосильный фикс
4 марта 2017 02:34

Что-то это слишком глубоко для моих сонных мозгов. Это о международной политике и вооружённых конфликтах? Или о преступном сговоре крупных производителей картриджных макаронораскручивателей?

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Экстаз

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!