Открытка

Комментарии:

1 +
Falcosha
1 марта 2017 00:15

весна? на женщину? похожа?
логична? - нет! красива? - да!
и опьяняет всех любовью
в дрова

1 +
Chimp
1 марта 2017 01:01

Ей же просто одеть нечего! ))) Пусть хоть маникюр будет! ))

0 +
dkdnt
1 марта 2017 01:20

весна на женщину похожа
когда не знает но придёт
а ты сидишь и ждешь как тот
идиот

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

И снова немного летней наркомании

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!