Комментарии:
– 1 +
– 0 +
весна на женщину похожа
когда не знает но придёт
а ты сидишь и ждешь как тот
идиот
весна на женщину похожа когда не знает но придёт а ты сидишь и ждешь как тот идиот
Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий
- Выбранные:
И снова немного летней наркомании
-
9 органов человека, о предназначении которых многие не знают
-
-
5 основных техник макияжа глаз, которые стоит освоить каждой девушке
-
10 симпатичных идей для тех, кто мечтает о мини-огороде у себя на кухне
-
16 примеров, когда дизайнеры думали в первую очередь о людях
-
Как подобрать стрелки для своей формы глаз и выглядеть безупречно
-
17 прекрасных камней, которые доказывают, что бриллианты — не лучшие друзья девушек
-
-
-
Самый простой тест на долголетие. Нужно сделать всего два движения
-
-
-
-
12 знаменитостей, которые гениально отреагировали на папарацци
-
-
весна? на женщину? похожа?
логична? - нет! красива? - да!
и опьяняет всех любовью
в дрова