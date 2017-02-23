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17 людей, которым было очень-очень лень украшать дом к Новому году
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Вот чем делились друг с другом пользователи сети в 2016 году
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Оказывается, Google постоянно делает записи через ваш микрофон
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Один близнец остался на Земле, а второй провел год в космосе. И вот что выяснилось