Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

0 +
AlexLis
25 февраля 2017 00:04

Вот и суббота наступила незаметно...

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Chimp
25 февраля 2017 00:27

Глядя на открытку, я бы сказала, что новая жизнь началась с "Гарфилда" - вон как счастливо прижмурил один глаз! ))))))))

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Светосильный фикс
25 февраля 2017 00:36

У меня теперь есть фанатская штука.

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