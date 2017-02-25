Открытка
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Глядя на открытку, я бы сказала, что новая жизнь началась с "Гарфилда" - вон как счастливо прижмурил один глаз! ))))))))
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