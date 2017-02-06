Открытка дня
Комментарии:
и приятных снов...))
Примерно такой и был ))) Отлично развивает фантазию это занятие!
у нас на даче возле самой удобной (как на зло!)) кровати на стене висело прабабушкино панно размером с ковёр. На нём был изображен цыганский табор на привале. Мужчины и женщины спят в полуденную жару, развалившись на кочках и каких-то подстилках. И у двух цыган - обнаженные ножи. Эти ножи + цыганская внешность + стереотип от родительских наставлений "никогда не смотри цыганам в глаза и обходи их стороной" = всё это так пугало мою детскую душу так, что я боялась там спать. Но это было самое тёплое место в доме и меня туда укладывали не смотря на мои "выдумки".
Короче, прошло уже 25 лет, а мне каждый год снится один и тот же сон, как за мной гонятся цыгане с ножами :))
так что лучше бы уже ковёр снился )))))))
Понимаете, это нужно прожить и выстрадать. Фраза очень правильная, но она через головной мозг не действует обычно.
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