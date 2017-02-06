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Комментарии:

4 +
AlexLis
6 февраля 2017 00:02

Доброй ночи всем!

1 +
Петрович
6 февраля 2017 00:29

и приятных снов...))

5 +
Feline
6 февраля 2017 03:04

:-))

0 +
AlexLis
6 февраля 2017 11:33

Примерно такой и был ))) Отлично развивает фантазию это занятие!

2 +
Irena
6 февраля 2017 17:38

у нас на даче возле самой удобной (как на зло!)) кровати на стене висело прабабушкино панно размером с ковёр. На нём был изображен цыганский табор на привале. Мужчины и женщины спят в полуденную жару, развалившись на кочках и каких-то подстилках. И у двух цыган - обнаженные ножи. Эти ножи + цыганская внешность + стереотип от родительских наставлений "никогда не смотри цыганам в глаза и обходи их стороной" = всё это так пугало мою детскую душу так, что я боялась там спать. Но это было самое тёплое место в доме и меня туда укладывали не смотря на мои "выдумки".
Короче, прошло уже 25 лет, а мне каждый год снится один и тот же сон, как за мной гонятся цыгане с ножами :))
так что лучше бы уже ковёр снился )))))))

5 +
Светосильный фикс
6 февраля 2017 05:57

Понимаете, это нужно прожить и выстрадать. Фраза очень правильная, но она через головной мозг не действует обычно.

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