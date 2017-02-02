Открытка дня
Фото на превью pixabay.com
Комментарии:
С такими открытками в наше время и экстремизм пришить могут :-(
И будешь такой, грустный, со старым телефон в руке и пришитым экстремизмом сзади...
Ладно сзади, спереди могут пришить! И не спрячешь потом.
Всем привет!!!
Привет, Татьяна!))
Доброго утра всем ))
Когда понимаешь, что надо что-то менять в жизни, значит НАДО менять!!!
Открытки что ни день всё мрачнее.
"Большого брата" всё достало? Коллапсируем? ))))
Архивы засекретили, заставку и страну поменяли. Завтра будем менять внешность...
а потом такой "Передайте водку! Пожалуйста, типа, попросил!"
и снова все хорошо
Это вообще реально?!
-
-
9 комиксов о том, что будет, если окружающие нас предметы заговорят
-
-
9 правил жизни Вячеслава Полунина, к которым хочется прислушаться
-
-
А может - ну ее нафиг, эту заставку! :-))