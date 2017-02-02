Открытка дня

Фото на превью pixabay.com

2 На склад!

Комментарии:

4 +
Feline
2 февраля 2017 01:25

А может - ну ее нафиг, эту заставку! :-))

3 +
Yakalello
2 февраля 2017 07:25

С такими открытками в наше время и экстремизм пришить могут :-(

6 +
gapgap
2 февраля 2017 09:20

И будешь такой, грустный, со старым телефон в руке и пришитым экстремизмом сзади...

3 +
Yakalello
2 февраля 2017 12:39

Ладно сзади, спереди могут пришить! И не спрячешь потом.

1 +
Татьяна Глущенко
2 февраля 2017 09:44

Всем привет!!!

1 +
gapgap
2 февраля 2017 09:45

Привет, Татьяна!))

2 +
Irena
2 февраля 2017 10:17

Доброго утра всем ))

2 +
moypoisk-k
2 февраля 2017 10:18

Когда понимаешь, что надо что-то менять в жизни, значит НАДО менять!!!

3 +
Петрович
2 февраля 2017 11:26

Открытки что ни день всё мрачнее.
"Большого брата" всё достало? Коллапсируем? ))))

2 +
Feline
2 февраля 2017 12:35

Архивы засекретили, заставку и страну поменяли. Завтра будем менять внешность...

2 +
В-ий
2 февраля 2017 12:31

а потом такой "Передайте водку! Пожалуйста, типа, попросил!"
и снова все хорошо

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