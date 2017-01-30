Открытка дня
Фото на превью DreamWorks Animation
Комментарии:
«Сказав волшебное слово „Дахусим“, русский лыжник выиграл Олимпиаду»)
«Сказав волшебное слово „Дахусим“, русский лыжник выиграл Олимпиаду»)
Надпись в храме уединенного размышления: "Не сы, сы."
Надпись в храме уединенного размышления: "Не сы, сы."
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Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.
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Финляндия станет первой страной, которая отменит все школьные предметы
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15 колких ответов от людей, которые любого поставят на место
:-))