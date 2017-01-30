Открытка дня

Фото на превью DreamWorks Animation

1 На склад!

Комментарии:

5 +
Feline
30 января 2017 00:02

:-))

5 +
Falcosha
30 января 2017 00:06

древняя индейская мудрость

2 +
В-ий
30 января 2017 07:00

«Сказав волшебное слово „Дахусим“, русский лыжник выиграл Олимпиаду»)

2 +
Петрович
30 января 2017 07:54

...

3 +
gapgap
30 января 2017 09:10

Надпись в храме уединенного размышления: "Не сы, сы."

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Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.

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