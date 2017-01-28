Открытка дня

4 На склад!

Комментарии:

8 +
Петрович
28 января 2017 00:12

Открытке + ))

2 +
Feline
28 января 2017 00:28

Неужели не нашлось умника, который из принципа повернул обратно? :-)))))))

0 +
XXXL
29 января 2017 13:43

В метро столько неадекватов, психически нездоровых, торчков... кто на них реагирует? Разве приезжие только.

6 +
Chimp
28 января 2017 00:42

Крошки мои, за мной! ))))))))))

3 +
gapgap
28 января 2017 12:31

А потом они его догнали....

1 +
Feline
28 января 2017 16:10

Всем привет!
Поздравляю бандитов с очередным Новым годом, китайским! (клик) :-)

0 +
AlexLis
28 января 2017 16:54

Спасибо, Киса! )) Взаимно!

0 +
Feline
28 января 2017 16:56

Привет, Лисичка!
Как успехи?

2 +
AlexLis
28 января 2017 16:57

Нормально )) А как у тебя? Снова вернулась после длительного перерыва? ))) Это для тебя в честь возвращения!

0 +
Feline
28 января 2017 17:01

Спасибо, Лисенька! Очень милая Кисонька! :-)
Я даже не знаю - вернулась ли я, в реале так много дел, что не успеваю здесь отметиться. Но буду стараться, а то некоторые меня уже безошибочно не узнают! :-))

0 +
AlexLis
28 января 2017 17:03

Ну ты заходи по возможности :)) А то в некоторые дни вообще никого из старой гвардии не встретить здесь.

1 +
Feline
28 января 2017 17:10

Хорошо, буду заходить! :-))
Мне очень не нравится, что ADME отменили функцию истории наших ответов.
.
А ты - не скучай! Это тебе (клик)

0 +
AlexLis
28 января 2017 17:17

Да вообще они какашки! (( Очень надеюсь, что вернут её.
За мороженое спасибо )) правда, я теперь с осторожностью буду его употреблять, а то после последнего эскимо ларингит заработала.

0 +
Feline
28 января 2017 17:20

А у нас больное горло лечат мороженым.
Логика такая - теплое пить нельзя, поскольку тепло способствует дальнейшему развитию инфекции.
А мягкое и нежное мороженое смягчает больное горлышко и ему становится легче. :-))

0 +
AlexLis
28 января 2017 17:38

Да? Интересная логика )))

0 +
Feline
28 января 2017 17:42

И холодным апельсиновым соком вместо теплого молока. :-))

0 +
AlexLis
28 января 2017 17:51

Ещё страннее! )) Мужу такой подход определённо понравится!

0 +
Feline
28 января 2017 17:59

А от кашля очень хорошо помогает пить чай из корня имбиря. :-))

0 +
AlexLis
28 января 2017 18:02

Только из корня или добавлять его в заваренный чай?

0 +
Feline
28 января 2017 18:11

Отрезаешь кусочек от корня имбиря размером с грецкий орех, режешь его ломтиками, кипятишь недолго, а потом пьешь с лимоном и медом. Только мед в очень горячий отвар добавлять не полезно, подожди, когда немного остынет. Я мед не очень люблю, пью без меда, и все равно помогает. :-))

0 +
AlexLis
28 января 2017 18:15

Спасибо! А насчёт мёда знаю ))

0 +
Feline
28 января 2017 18:21

Не болей! :-))
Тебе - успехов во всем! Я ушла в реал... :-))

0 +
AlexLis
28 января 2017 18:26

Спасибо!
Удачи! ))) Я тоже делом займусь ))

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