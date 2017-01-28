Открытка дня
Комментарии:
Неужели не нашлось умника, который из принципа повернул обратно? :-)))))))
В метро столько неадекватов, психически нездоровых, торчков... кто на них реагирует? Разве приезжие только.
А потом они его догнали....
Спасибо, Киса! )) Взаимно!
Привет, Лисичка!
Как успехи?
Нормально )) А как у тебя? Снова вернулась после длительного перерыва? ))) Это для тебя в честь возвращения!
Спасибо, Лисенька! Очень милая Кисонька! :-)
Я даже не знаю - вернулась ли я, в реале так много дел, что не успеваю здесь отметиться. Но буду стараться, а то некоторые меня уже безошибочно не узнают! :-))
Ну ты заходи по возможности :)) А то в некоторые дни вообще никого из старой гвардии не встретить здесь.
Да вообще они какашки! (( Очень надеюсь, что вернут её.
За мороженое спасибо )) правда, я теперь с осторожностью буду его употреблять, а то после последнего эскимо ларингит заработала.
А у нас больное горло лечат мороженым.
Логика такая - теплое пить нельзя, поскольку тепло способствует дальнейшему развитию инфекции.
А мягкое и нежное мороженое смягчает больное горлышко и ему становится легче. :-))
Да? Интересная логика )))
И холодным апельсиновым соком вместо теплого молока. :-))
Ещё страннее! )) Мужу такой подход определённо понравится!
А от кашля очень хорошо помогает пить чай из корня имбиря. :-))
Только из корня или добавлять его в заваренный чай?
Отрезаешь кусочек от корня имбиря размером с грецкий орех, режешь его ломтиками, кипятишь недолго, а потом пьешь с лимоном и медом. Только мед в очень горячий отвар добавлять не полезно, подожди, когда немного остынет. Я мед не очень люблю, пью без меда, и все равно помогает. :-))
Спасибо! А насчёт мёда знаю ))
Не болей! :-))
Тебе - успехов во всем! Я ушла в реал... :-))
Спасибо!
Удачи! ))) Я тоже делом займусь ))
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Открытке + ))