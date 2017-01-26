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Chimp
26 января 2017 00:39

Сегодня в народном календаре Ермилов день.
"На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших предков были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть." (с)

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