Открытка дня
Очень динамично, пафосно и мурашчато.
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Взгляните на эту сладкую парочку и попробуйте ни разу не умилиться
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Тест: Выберите дверь, и мы расскажем о вашем истинном характере
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Эти 12 загадок природы доказывают, что Земля еще не раз удивит нас
Сегодня в народном календаре Ермилов день.
"На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших предков были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть." (с)