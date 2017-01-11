Открытка дня
Комментарии:
Город засыпает, флаг поднимается ))
Город засыпает, флаг поднимается ))
Безусловно, важно заранее определиться в том, чего хочешь.
Но ведь работа надоедает, жена - стареет, нога - устает,
а за время пути - собачка могла подрасти. И что тогда делать? :-))
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Всех - с Новым годом! :-))
Безусловно, важно заранее определиться в том, чего хочешь. Но ведь работа надоедает, жена - стареет, нога - устает, а за время пути - собачка могла подрасти. И что тогда делать? :-)) . Всех - с Новым годом! :-))
Беречь ноги ))))))
Беречь ноги ))))))
Можно еще мыть руки перед едой, помогает! :-))
Можно еще мыть руки перед едой, помогает! :-))
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Неудобные туфли оказываются таковыми в первый выход из дома, а ведь обратно в таком случае не примут обувь.
Всем привет!