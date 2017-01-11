Открытка дня

1 На склад!

Комментарии:

1 +
AlexLis
11 января 2017 00:03

Неудобные туфли оказываются таковыми в первый выход из дома, а ведь обратно в таком случае не примут обувь.
Всем привет!

1 +
Петрович
11 января 2017 00:14

Город засыпает, флаг поднимается ))

1 +
Feline
11 января 2017 00:41

Безусловно, важно заранее определиться в том, чего хочешь.
Но ведь работа надоедает, жена - стареет, нога - устает,
а за время пути - собачка могла подрасти. И что тогда делать? :-))
.
Всех - с Новым годом! :-))

1 +
Петрович
11 января 2017 00:51

Беречь ноги ))))))

1 +
Feline
11 января 2017 00:54

Можно еще мыть руки перед едой, помогает! :-))

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Хотеть!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!