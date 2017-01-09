Открытка дня

Фото на превью 20th Century Fox

8 На склад!

Комментарии:

3 +
Feline
9 января 2017 02:52

С первым рабочим днем! :-))

2 +
Петрович
9 января 2017 10:41

Тяжело-о-о-о...))

3 +
AlexLis
9 января 2017 11:33

Не хочу-у-у-у-у-у-у-у опять всё это на работе!..
Привет, Киса! Привет, Петрович!

2 +
gapgap
9 января 2017 11:35

Есть такое слово "Надо"...)))

2 +
AlexLis
9 января 2017 11:39

Да знаю... Доброе утро, Генерал! )) Как Ваш первый день проходит?

2 +
gapgap
9 января 2017 11:40

Доброе утро, Саша! Замечательно проходит. Всего два раза проснулся пока)))

2 +
AlexLis
9 января 2017 11:43

Проснулись или разбудили? ))

2 +
gapgap
9 января 2017 11:44

Конечно разбудили, подлецы)))

2 +
Петрович
9 января 2017 11:45

Генералу, видать, кофею принесли испить. С шоколадкой. Вот и разбудили ))

2 +
gapgap
9 января 2017 11:46

Мне это как раз снилось, когда разбудили дурацким вопросом (((

2 +
Feline
9 января 2017 11:45

Доброе утро!
Я никого не разбудила стуком клавиатуры? :-))

3 +
AlexLis
9 января 2017 11:46

Мою музыку никакая клавиатура не перебьёт и не разбудит )))
Доброе утро!

2 +
gapgap
9 января 2017 11:47

Я бы сейчас барабан с удовольствием послушал. А то уже терзают мутные сомнения...

2 +
Петрович
9 января 2017 11:48

Гм...
да барабанщик где то запропастился...

1 +
Feline
9 января 2017 11:51

Замерз, наверное...

2 +
Петрович
9 января 2017 11:54

Да и сдался нам этот барабан, наслушаемся ищо )
Пусть лучше Саша своей музыкой поделится, у неё как раз громкая. Саша, что по утрам Лисички слушают? ))

2 +
gapgap
9 января 2017 11:56

Хор мальчиков-зайчиков)))

1 +
Feline
9 января 2017 12:00

Не иначе, как Глеб поет: " Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел. И от вас тоже уйду. С барабаном!"

2 +
AlexLis
9 января 2017 11:59

ROCK FM. И не только утром, но и весь день ))))) В нашем городе только через интернет можно его слушать.

2 +
Петрович
9 января 2017 12:13

Йессс! У меня это тоже главное радио! )))
P.S. И, кстати, генерал, рекомендую - там столько барабанов...))))

2 +
AlexLis
9 января 2017 12:17

Оно самое крутячее! ))) И хотя бы нет региональных вставок рекламных и тупой болтовни, как на других радиостанциях, и мои любимые QUEEN и PINK FLOYD часто звучат =)

1 +
Петрович
9 января 2017 12:21

И очень недурственные тематические подборки типа "Проверено электроникой", "Аэростат" и т.п.

2 +
AlexLis
9 января 2017 12:26

На "Проверено электроникой" я редко попадаю, а вот "Friday’s Chart" и "Аэростат" слушаю ))

2 +
Feline
9 января 2017 12:26

Тихо вы все!!!
Не слышите разве - Генерал снова уснул!!! :-))

2 +
Петрович
9 января 2017 12:32

Ок, переключаемся на Relax-FM ))

2 +
Feline
9 января 2017 12:33

Похоже, что снова уснет вся банда! :-))

1 +
Петрович
9 января 2017 12:42

Так, зима, матушка! Чего ж делать то в такой мороз - только и спать на печи ))

1 +
Feline
9 января 2017 12:44

И по щучьему веленью прямо на печи на работу ехать! :-)))))))

1 +
Петрович
9 января 2017 12:46

А вот к середе потеплеет, тогда и поедем )))

1 +
Feline
9 января 2017 12:53

Ну да! А ну-ка сани, ступайте на работу сами!!! :-))

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