Открытка дня
Фото на превью 20th Century Fox
Комментарии:
Тяжело-о-о-о...))
Не хочу-у-у-у-у-у-у-у опять всё это на работе!..
Привет, Киса! Привет, Петрович!
Есть такое слово "Надо"...)))
Да знаю... Доброе утро, Генерал! )) Как Ваш первый день проходит?
Доброе утро, Саша! Замечательно проходит. Всего два раза проснулся пока)))
Проснулись или разбудили? ))
Конечно разбудили, подлецы)))
Генералу, видать, кофею принесли испить. С шоколадкой. Вот и разбудили ))
Мне это как раз снилось, когда разбудили дурацким вопросом (((
Доброе утро!
Я никого не разбудила стуком клавиатуры? :-))
Мою музыку никакая клавиатура не перебьёт и не разбудит )))
Доброе утро!
Я бы сейчас барабан с удовольствием послушал. А то уже терзают мутные сомнения...
Гм...
да барабанщик где то запропастился...
Замерз, наверное...
Да и сдался нам этот барабан, наслушаемся ищо )
Пусть лучше Саша своей музыкой поделится, у неё как раз громкая. Саша, что по утрам Лисички слушают? ))
Хор мальчиков-зайчиков)))
Не иначе, как Глеб поет: " Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел. И от вас тоже уйду. С барабаном!"
ROCK FM. И не только утром, но и весь день ))))) В нашем городе только через интернет можно его слушать.
Йессс! У меня это тоже главное радио! )))
P.S. И, кстати, генерал, рекомендую - там столько барабанов...))))
Оно самое крутячее! ))) И хотя бы нет региональных вставок рекламных и тупой болтовни, как на других радиостанциях, и мои любимые QUEEN и PINK FLOYD часто звучат =)
И очень недурственные тематические подборки типа "Проверено электроникой", "Аэростат" и т.п.
На "Проверено электроникой" я редко попадаю, а вот "Friday’s Chart" и "Аэростат" слушаю ))
Тихо вы все!!!
Не слышите разве - Генерал снова уснул!!! :-))
Ок, переключаемся на Relax-FM ))
Похоже, что снова уснет вся банда! :-))
И по щучьему веленью прямо на печи на работу ехать! :-)))))))
А вот к середе потеплеет, тогда и поедем )))
Ну да! А ну-ка сани, ступайте на работу сами!!! :-))
Не благодарите.
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