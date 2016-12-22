Открытка дня
Комментарии:
Я попробовал, у меня не получилось. Это фотошоп наверно(((
Я попробовал, у меня не получилось. Это фотошоп наверно(((
Вам надо попрактиковаться наряжать так ёлку.
Для начала, вместо игрушек, возьмите что-нибудь небьющееся, например - таз с водой! :-))
Вам надо попрактиковаться наряжать так ёлку. Для начала, вместо игрушек, возьмите что-нибудь небьющееся, например - таз с водой! :-))
Всем приветище!
Всем приветище!
Как же это приятно, когда у Генерала хорошее настроение!
Привет! :-))
Как же это приятно, когда у Генерала хорошее настроение! Привет! :-))
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Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.
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План нарядить ёлку еще в силе!
Ёлочка, зажгись! :-))