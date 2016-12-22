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Комментарии:

9 +
Feline
22 декабря 2016 00:52

План нарядить ёлку еще в силе!
Ёлочка, зажгись! :-))

6 +
gapgap
22 декабря 2016 08:12

Я попробовал, у меня не получилось. Это фотошоп наверно(((

0 +
Feline
22 декабря 2016 14:35

Вам надо попрактиковаться наряжать так ёлку.
Для начала, вместо игрушек, возьмите что-нибудь небьющееся, например - таз с водой! :-))

3 +
gapgap
22 декабря 2016 08:10

Всем приветище!

0 +
Feline
22 декабря 2016 14:32

Как же это приятно, когда у Генерала хорошее настроение!
Привет! :-))

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