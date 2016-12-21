Открытка дня
Фото на превью depositphotos
Комментарии:
Операционая кардиохирурга ХХI века! :)))))
Всем доброго утра!
мне как никогда в тему(
день зимнего равноденствия! Для меня прямо праздник - ночь укорачивается, близится весна :) (и ничего, что ещё два месяца зимы)
Миль пардон, сударыня, никак нет-с, не равноденствия )
Сегодня день зимнего солнцестояния, а равноденствие в марте и сентябре, аккурат в соответствии с уставом и административным кодексом ))
Вы абсолютно правы! Поумничать захотелось, а не получилось :))))
девушке можно умничать, даже если нет повода! )))
Эт точно ))
И опять немного летней наркомании
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15 вещей, которые можно делать гораздо проще, чем мы привыкли
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а нафига она Деду Морозу?