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Фото на превью depositphotos

7 На склад!

Комментарии:

7 +
Falcosha
21 декабря 2016 00:09

а нафига она Деду Морозу?

7 +
Feline
21 декабря 2016 04:46

Да! Нафига деду фигня? :-)) (клик)

2 +
Chimp
21 декабря 2016 20:20

Операционая кардиохирурга ХХI века! :)))))

5 +
Татьяна Глущенко
21 декабря 2016 08:11

Всем доброго утра!

4 +
Brandy
21 декабря 2016 08:58

мне как никогда в тему(

5 +
gapgap
21 декабря 2016 09:51

Всех с праздником, не знаю, каким!))

7 +
Татьяна Глущенко
21 декабря 2016 10:16

день зимнего равноденствия! Для меня прямо праздник - ночь укорачивается, близится весна :) (и ничего, что ещё два месяца зимы)

6 +
Петрович
21 декабря 2016 14:21

Миль пардон, сударыня, никак нет-с, не равноденствия )
Сегодня день зимнего солнцестояния, а равноденствие в марте и сентябре, аккурат в соответствии с уставом и административным кодексом ))

4 +
Татьяна Глущенко
21 декабря 2016 14:58

Вы абсолютно правы! Поумничать захотелось, а не получилось :))))

3 +
Irena
21 декабря 2016 15:09

девушке можно умничать, даже если нет повода! )))

2 +
Петрович
21 декабря 2016 15:16

Эт точно ))

2 +
Feline
21 декабря 2016 16:19

Вот она - загадочная русская душа!
Отмечаем любой праздник, даже тот, что не знаем! :-))
Всех с праздником! (клик)

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