Открытка дня
Фото на превью depositphotos
Комментарии:
А в чистом поле - наш гордый флаг.
От наших плюсов трепщет враг.
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Саша, доброго дня!))
Здравствуйте, Генерал Гап! )) Как проводите выходной день?
Какое неприятное, не по-субботнему липкое, сковывающее слово - работать...))
Петрович, вас ли учить, как от службы отлынивать по субботам!)))
Та я то ничего, мне за коллектив жалко ))
Так научите других писать " Улетел на базу" , "Закрыто, и не надо стучать", " Учет по техническим причинам"))
Тогда выходит, мне работа - это ж занятия всякие, тренинги, дело не быстрое...)
Так ведь в рабочее время, да еще и с выездом на природу можно, с банькой-рыбалочкой совместить))
Вот, вот, учитесь, господа! Вот правильный подход к решению проблем!
А перед банькой ещё хорошо горку посетить - сноуборд, лыжи и прочие шалости. Вы сами, кстати, не практикуете случаем эти зимние активности? ))
Моей зимней активности хватает только на то, чтобы в спячку не впасть. Предпочитаю пешие прогулки, созерцание и размышления о Вечном)
Ой! В этом мы с Вами очень похожи! =)
а я вот и работаю - вчера свет выбило, только что починили, куковать до вечера(( Вроде и дома, а толку?
На такой случай надо держать в запасе планшет с фильмом ))
да не, беда с заказом(( скучать я не умею - вон книг полный дом - а вот горящий заказ бяка ещё та((
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Когда захожу в открытки и ни одного комментария ни от кого нет, то представляю себе открытое пустое пространство и перекати-поле на нём ))
Доброе утро всем и удачной субботы! )))