Открытка дня

© depositphotos  

Фото на превью depositphotos

3 На склад!

Комментарии:

5 +
AlexLis
24 декабря 2016 07:28

Когда захожу в открытки и ни одного комментария ни от кого нет, то представляю себе открытое пустое пространство и перекати-поле на нём ))
Доброе утро всем и удачной субботы! )))

2 +
gapgap
24 декабря 2016 11:59

А в чистом поле - наш гордый флаг.
От наших плюсов трепщет враг.
.
Саша, доброго дня!))

3 +
Петрович
24 декабря 2016 12:03

ДА! )))

1 +
AlexLis
24 декабря 2016 17:05

Здравствуйте, Генерал Гап! )) Как проводите выходной день?

4 +
Петрович
24 декабря 2016 10:36

Какое неприятное, не по-субботнему липкое, сковывающее слово - работать...))

2 +
gapgap
24 декабря 2016 12:02

Петрович, вас ли учить, как от службы отлынивать по субботам!)))

2 +
Петрович
24 декабря 2016 12:04

Та я то ничего, мне за коллектив жалко ))

2 +
gapgap
24 декабря 2016 12:14

Так научите других писать " Улетел на базу" , "Закрыто, и не надо стучать", " Учет по техническим причинам"))

2 +
Петрович
24 декабря 2016 12:24

Тогда выходит, мне работа - это ж занятия всякие, тренинги, дело не быстрое...)

2 +
gapgap
24 декабря 2016 13:06

Так ведь в рабочее время, да еще и с выездом на природу можно, с банькой-рыбалочкой совместить))

3 +
Петрович
24 декабря 2016 13:22

Вот, вот, учитесь, господа! Вот правильный подход к решению проблем!
А перед банькой ещё хорошо горку посетить - сноуборд, лыжи и прочие шалости. Вы сами, кстати, не практикуете случаем эти зимние активности? ))

3 +
gapgap
24 декабря 2016 16:16

Моей зимней активности хватает только на то, чтобы в спячку не впасть. Предпочитаю пешие прогулки, созерцание и размышления о Вечном)

1 +
AlexLis
24 декабря 2016 17:10

Ой! В этом мы с Вами очень похожи! =)

1 +
Валентина Богданюк
24 декабря 2016 14:11

а я вот и работаю - вчера свет выбило, только что починили, куковать до вечера(( Вроде и дома, а толку?

2 +
Петрович
24 декабря 2016 14:35

На такой случай надо держать в запасе планшет с фильмом ))

1 +
Валентина Богданюк
24 декабря 2016 14:40

да не, беда с заказом(( скучать я не умею - вон книг полный дом - а вот горящий заказ бяка ещё та((

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