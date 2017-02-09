Открытка дня

3 На склад!

Комментарии:

7 +
Chimp
9 февраля 2017 01:02

Завтра с утра дам прочитать эту открытку своим коту и овчарику!
Вот смеху-то будет! ))))

2 +
Nata
9 февраля 2017 17:01

ха-ха)

0 +
Некрофилакс III
9 февраля 2017 21:16

Тут шиншилла меня просит написать, что все это бред и люди не разговаривают. Никак не могу ее убедить, что я не хомяк.

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