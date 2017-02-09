Открытка дня
Комментарии:
Тут шиншилла меня просит написать, что все это бред и люди не разговаривают. Никак не могу ее убедить, что я не хомяк.
Тут шиншилла меня просит написать, что все это бред и люди не разговаривают. Никак не могу ее убедить, что я не хомяк.
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Завтра с утра дам прочитать эту открытку своим коту и овчарику!
Вот смеху-то будет! ))))