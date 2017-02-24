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Фото на превью pixabay.com
Фото на превью pixabay.com
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Луна в небесах ночных
Вращалась, словно волчок.
И поднял голову кот,
Сощурил желтый зрачок.
Глядит на луну в упор -
О, как луна хороша!
(Уильям Батлер Йейтс
Кот и Луна)