Открытка дня

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

2 На склад!

Комментарии:

5 +
Chimp
13 февраля 2017 01:25

А я без своей Мурки ни в какую Италию не поеду :- )))) клик

1 +
Feline
13 февраля 2017 02:06

Как-то не хочется мерзнуть в сандаликах и рубашке:

2 +
Chimp
13 февраля 2017 02:29

Да! Не совсем актуальна открыточка :-))

1 +
Nata
13 февраля 2017 11:56

разве что так..

2 +
В-ий
13 февраля 2017 12:03

ну на Венеции свет клином не сошелся) можно на Сицилию рвануть. к мафии, в Палермо)

1 +
Nata
13 февраля 2017 12:06

да хоть куда, лишь бы подальше от этого..)

1 +
В-ий
13 февраля 2017 12:11

ну ни знаю...

1 +
Nata
13 февраля 2017 12:27

когда кормят - это хорошо)

3 +
Алена
13 февраля 2017 10:05

Прелестно, но правильно будет "в пригороде в Италии".

2 +
Ретроград
13 февраля 2017 10:26

Учитывая, что на картинке изображен отнюдь не Ухрюпинск, а какой-то старинный европейский городок (оригинал фото - здесь:
http://st2.depositphotos.com/1591133/6848/i/950/depositphotos_68481619-stock-photo-old-town-in-europe-at.jpg), автор открытки - тот еще сноб. А вот я бы не отказался очутиться на этой улочке, глотнуть кофе с круассанчиком в уличном кафе и пойти бродить по булыжным мостовым...

4 +
Ретроград
13 февраля 2017 10:28

И да, что такое "пригород Италии"? Монако? Швейцария?

2 +
В-ий
13 февраля 2017 11:10

ну там и солнечная Ливия - буквально на другом берегу городского пруда

2 +
gapgap
13 февраля 2017 12:02

А я чего-то вообще не въехал в этот текст...

2 +
Петрович
13 февраля 2017 12:54

Это такая лайт-версия опуса Орлуши. Как бы поделикатнее процитировать...
"Отчего у человека грустное зерцало?" )))

2 +
gapgap
13 февраля 2017 15:24

Наверное я сегодня слишком злой или тупой.... Завтра перечитаю))

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