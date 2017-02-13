Открытка дня
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Комментарии:
Да! Не совсем актуальна открыточка :-))
ну на Венеции свет клином не сошелся) можно на Сицилию рвануть. к мафии, в Палермо)
да хоть куда, лишь бы подальше от этого..)
когда кормят - это хорошо)
Прелестно, но правильно будет "в пригороде в Италии".
Учитывая, что на картинке изображен отнюдь не Ухрюпинск, а какой-то старинный европейский городок (оригинал фото - здесь:
http://st2.depositphotos.com/1591133/6848/i/950/depositphotos_68481619-stock-photo-old-town-in-europe-at.jpg), автор открытки - тот еще сноб. А вот я бы не отказался очутиться на этой улочке, глотнуть кофе с круассанчиком в уличном кафе и пойти бродить по булыжным мостовым...
И да, что такое "пригород Италии"? Монако? Швейцария?
ну там и солнечная Ливия - буквально на другом берегу городского пруда
А я чего-то вообще не въехал в этот текст...
Это такая лайт-версия опуса Орлуши. Как бы поделикатнее процитировать...
"Отчего у человека грустное зерцало?" )))
Наверное я сегодня слишком злой или тупой.... Завтра перечитаю))
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А я без своей Мурки ни в какую Италию не поеду :- )))) клик