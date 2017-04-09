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Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

1 +
Катруся
9 апреля 2017 00:26

мне так вообще говорить противопоказано..

0 +
Татьяна
9 апреля 2017 00:45

А когда вдвоём и слова не нужны, тем более в такой романтической обстановке) И только очень взрослый мог написать на картинке с ребёнком, что Весна -это грязь.

0 +
Мозговзрыватель 007
9 апреля 2017 02:21

Я за. Зачем разговаривать с теми, кто не понимает?

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