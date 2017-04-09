Открытка
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
А когда вдвоём и слова не нужны, тем более в такой романтической обстановке) И только очень взрослый мог написать на картинке с ребёнком, что Весна -это грязь.
Я за. Зачем разговаривать с теми, кто не понимает?
14 неподражаемых детишек, у которых талант поднимать настроение
Вот как изменились самые красивые девушки с телеэкранов 90-х годов
Расскажите, каким должен быть мужчина вашей мечты, и мы расскажем все о вас
11 коротких книг для тех, у кого вечно не хватает времени на чтение
К этому доктору хочется прийти на прием, даже если ничего не болит
10 откровенных сериалов про любовь и отношения, в которых каждый узнает себя
16 неожиданных ситуаций, в которых вам пригодится обычная соль
10 малоизвестных психологических фильмов, которые перевернут все ваши мысли
20 вещей, которые мы не любим, но все равно продолжаем делать
мне так вообще говорить противопоказано..