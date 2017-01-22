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Фото на превью depositphotos
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Воскресенье - радостный день,
Пусть исчезнет ссор наших тень,
Эй-эй-эй, ты выйди скорей.
Брось сердиться, видишь сама,
Даже птицы забыв о делах,
Эй-эй-эй, поют веселей.
Припев:
Да, Да, Да, солнце смеется,
Вновь с тобой я, я, рядом пройду-у-у.
Пусть всегда, да, да, он остается
Этот день, день, день, самым лучшем в году.
Всем чудесного воскресенья!!!