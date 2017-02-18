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Фото на превью pixabay.com

Комментарии:

3 +
Feline
18 февраля 2017 00:57

:-))

2 +
Chimp
18 февраля 2017 01:08

Дорогая Feline, спасибо Вам за пиитические экзерсисы -
давно не упражнялись, хотя буриме в своей компании уважаем ))

2 +
Feline
18 февраля 2017 01:09

С моим удовольствием, Chimp!
Было очень приятно пообщаться! :-))

3 +
Chimp
18 февраля 2017 01:13

Сегодня - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). К сожалению, мы в большом долгу перед ними :((( клик

3 +
Chimp
18 февраля 2017 01:15

Пусть их становится больше! Нам же от этого будет жить лучше :)) клик

0 +
Ретроград
18 февраля 2017 07:02

Но это не кит, а китовая акула. Она не млекопитающее, а рыба.
Впрочем, их тоже жалко.

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