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Фото на превью pixabay.com
Фото на превью pixabay.com
Дорогая Feline, спасибо Вам за пиитические экзерсисы -
давно не упражнялись, хотя буриме в своей компании уважаем ))
Но это не кит, а китовая акула. Она не млекопитающее, а рыба.
Впрочем, их тоже жалко.
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:-))