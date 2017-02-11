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Фото на превью DEPOSITPHOTOS

2 На склад!

Комментарии:

6 +
Falcosha
11 февраля 2017 00:40

Вот только надо заняться спортом и перестать тратить время на ерунду. И больше звонить родителям, и встречаться с друзьями, и доделать этот чёртов ремонт, и поставить наконец зимнюю резину, и кран текущий заменить, и тариф сменить, и больше путешествовать, радоваться и наслаждаться моментом. Больше помогать нуждающимся, и привести финансы в порядок, откладывать на старость, попросить прибавку, пойти учиться, и на танцы тоже пойти... Сейчас, всё это доделаю и буду себя любить)

7 +
Feline
11 февраля 2017 01:07

;-))

2 +
Falcosha
11 февраля 2017 12:56

Тварь я дрожащая или право имею?

2 +
Chimp
11 февраля 2017 22:15

О! Как не хочется верить, что быть воспитанным - это почти всегда очень вредно для своего здоровья :((

0 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 23:08

Обыкновенно не сами.

2 +
AlexLis
11 февраля 2017 22:26

Здравствуйте! Всем доброй и спокойной субботы!

0 +
Светосильный фикс
11 февраля 2017 23:07

Привет, Лис-Лис! У нас немного уже закат субботы, и почти воскресенье.

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