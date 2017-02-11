Открытка дня
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Комментарии:
Тварь я дрожащая или право имею?
О! Как не хочется верить, что быть воспитанным - это почти всегда очень вредно для своего здоровья :((
Обыкновенно не сами.
Здравствуйте! Всем доброй и спокойной субботы!
Привет, Лис-Лис! У нас немного уже закат субботы, и почти воскресенье.
Я залип, что за колдовство?
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Вот только надо заняться спортом и перестать тратить время на ерунду. И больше звонить родителям, и встречаться с друзьями, и доделать этот чёртов ремонт, и поставить наконец зимнюю резину, и кран текущий заменить, и тариф сменить, и больше путешествовать, радоваться и наслаждаться моментом. Больше помогать нуждающимся, и привести финансы в порядок, откладывать на старость, попросить прибавку, пойти учиться, и на танцы тоже пойти... Сейчас, всё это доделаю и буду себя любить)