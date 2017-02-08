Открытка дня
Фото на превью pexels.com
Комментарии:
Знал бы Омар Хайям, сколько всякой му...дрости на его имя записали )).
Ну, и на рубаи это не похоже.
Всем привет!
Хэй!))
Привеееееееееееееты)))))) Хорошего всем дня!!
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Предложу другой вариант сегодняшней "Открытки" :-))