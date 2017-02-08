Открытка дня

Фото на превью pexels.com

5 На склад!

Комментарии:

2 +
Feline
8 февраля 2017 00:20

Предложу другой вариант сегодняшней "Открытки" :-))

2 +
Olga Makarova
8 февраля 2017 00:53

Знал бы Омар Хайям, сколько всякой му...дрости на его имя записали )).

0 +
Ретроград
8 февраля 2017 20:05

Ну, и на рубаи это не похоже.

0 +
Татьяна Глущенко
8 февраля 2017 08:34

Всем привет!

2 +
Sashy
8 февраля 2017 14:12

Хэй!))
Привеееееееееееееты)))))) Хорошего всем дня!!

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