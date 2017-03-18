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Фото на превью pixabay.com
Фото на превью pixabay.com
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Хорошо Вселенной — у неё вечность времени. А человек такой — он «и жить торопится, и чувствовать спешит» ©.