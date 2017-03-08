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Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

0 +
Falcosha
8 марта 2017 00:07

.... и пару килограмм мозга, пожалуйста

0 +
Falcosha
8 марта 2017 00:22

мужчинам тоже не помешает))

7 +
dkdnt
8 марта 2017 00:08

У меня в организме несколько десятков кг клеток. И все нервные. Очень.

1 +
Петрович
8 марта 2017 16:07

У-у-у-хх, устал! Вроде всех поздравил...
А, чуть не забыл - ещё ведь женскую аудиторию ADME и прекрасную половину редакции: Поздравля...
хрррр........ ))))

0 +
AlexLis
8 марта 2017 20:18

Спасибо, Петрович! Очень приятно получить поздравление и здесь! :)))

0 +
RuddyPanda
8 марта 2017 17:28

а мне понравился сегодняшний день) даже на удивление) поздравления, погодка хорошая) на улице все добрые и улыбчивые) водители пропускают, незнакомцы поздравляют) тортик быстренько сделала, винцо подарили, букетики оттаивают) и не устала))))) хоть и дело близится к вечеру, все же спешу поздравить наших милых леди с 8м марта) пусть в ваших глазах всегда искрится счастье, пусть на душе будет тепло, пусть любимые любят и радуют) и пусть у каждой исполнится заветное желание

0 +
AlexLis
8 марта 2017 20:19

Пандочка, спасибо! И тебя с праздником! :-)))

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