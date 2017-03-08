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Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
мужчинам тоже не помешает))
У меня в организме несколько десятков кг клеток. И все нервные. Очень.
У-у-у-хх, устал! Вроде всех поздравил...
А, чуть не забыл - ещё ведь женскую аудиторию ADME и прекрасную половину редакции: Поздравля...
хрррр........ ))))
Спасибо, Петрович! Очень приятно получить поздравление и здесь! :)))
а мне понравился сегодняшний день) даже на удивление) поздравления, погодка хорошая) на улице все добрые и улыбчивые) водители пропускают, незнакомцы поздравляют) тортик быстренько сделала, винцо подарили, букетики оттаивают) и не устала))))) хоть и дело близится к вечеру, все же спешу поздравить наших милых леди с 8м марта) пусть в ваших глазах всегда искрится счастье, пусть на душе будет тепло, пусть любимые любят и радуют) и пусть у каждой исполнится заветное желание
Пандочка, спасибо! И тебя с праздником! :-)))
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