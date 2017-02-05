Открытка дня
Комментарии:
Друзья! Грешите на работе,
Не ждите жалких выходных!
Друзья! Грешите на работе, Не ждите жалких выходных!
Грешить всегда, грешить везде, до дней последних донца,
Грешить - и никаких гвоздей! Вот лозунг наш и солнца!
(Sorry, не удержалась перефразировать Маяковского) :-))
Грешить всегда, грешить везде, до дней последних донца, Грешить - и никаких гвоздей! Вот лозунг наш и солнца! (Sorry, не удержалась перефразировать Маяковского) :-))
Так мы только "ЗА!" )))
Так мы только "ЗА!" )))
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