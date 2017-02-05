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Комментарии:

9 +
Петрович
5 февраля 2017 00:31

...И как назло, ещё погода
Опять препятствует греху.

6 +
gapgap
5 февраля 2017 10:27

Друзья! Грешите на работе,
Не ждите жалких выходных!

3 +
Feline
5 февраля 2017 14:02

Грешить всегда, грешить везде, до дней последних донца,
Грешить - и никаких гвоздей! Вот лозунг наш и солнца!
(Sorry, не удержалась перефразировать Маяковского) :-))

2 +
Петрович
5 февраля 2017 19:43

Так мы только "ЗА!" )))

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