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Комментарии:

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Falcosha
26 декабря 2016 00:03

вы тоже сначала прочитали "негров"?

0 +
Chimp
26 декабря 2016 00:07

Это как же Деду Морозу все эти подарочки допереть? :Ь))))))))))))))

0 +
Feline
26 декабря 2016 01:11

Ничего, у него помощников много! :-)) (клац по картинке)

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