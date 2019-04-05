Юрист (удаленная работа, неполный рабочий день)

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В ADME Россия открывается позиция юриста по правовому сопровождению бизнеса по региону Россия/ СНГ с экспертизой в области договорного права, права интеллектуальной собственности (авторского права), законодательства в области информационных технологий, трудового права.

Мы предлагаем возможность работать удаленно с частичной загрузкой — 4 часа в день.

Основные обязанности:

  • Правовое сопровождение бизнеса, подготовка правовых заключений по вопросам гражданского, корпоративного, трудового права, права интеллектуальной собственности, с фокусом на авторское право и законодательство об информационных технологиях.
  • Подготовка и правовая экспертиза договоров, разработка шаблонов договоров, проведение переговоров с клиентами, поставщиками и деловыми партнерами.
  • Претензионная работа и взыскание задолженности.
  • Правовая поддержка департамента по работе с персоналом.

Мы ищем активного бизнес-ориентированного специалиста — эксперта в области интеллектуальной собственности и информационных технологий.

Требования:

  • Высшее юридическое образование.
  • Более 5 лет работы в юридической фирме или in-house в области медиа или технологий.
  • Обязательный опыт работы с вопросами интеллектуальной собственности и копирайта.
  • Владение английским языком на уровне Intermediate+.
  • Превосходные навыки составления договоров и иной правовой документации.
  • Внимание к деталям.
  • Способность находить нестандартные решения и разумный баланс между рисками и бизнес-интересами.
  • Способность к многозадачности.
  • Превосходные коммуникационные навыки.
  • Превосходные навыки планирования и организации рабочих процессов.
  • Способность работать в команде и самостоятельно.
  • Способность быстро адаптироваться к изменениям.

Мы предлагаем:

  • Возможность карьерного роста в одной из ведущих международных медиакомпаний.
  • Профессиональное развитие в области права интеллектуальной собственности и копирайта.
  • Высокую заработную плату + бонусы.
  • Гибкий рабочий график и дружелюбную атмосферу.

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