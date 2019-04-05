Юрист (удаленная работа, неполный рабочий день)
В ADME Россия открывается позиция юриста по правовому сопровождению бизнеса по региону Россия/ СНГ с экспертизой в области договорного права, права интеллектуальной собственности (авторского права), законодательства в области информационных технологий, трудового права.
Мы предлагаем возможность работать удаленно с частичной загрузкой — 4 часа в день.
Основные обязанности:
- Правовое сопровождение бизнеса, подготовка правовых заключений по вопросам гражданского, корпоративного, трудового права, права интеллектуальной собственности, с фокусом на авторское право и законодательство об информационных технологиях.
- Подготовка и правовая экспертиза договоров, разработка шаблонов договоров, проведение переговоров с клиентами, поставщиками и деловыми партнерами.
- Претензионная работа и взыскание задолженности.
- Правовая поддержка департамента по работе с персоналом.
Мы ищем активного бизнес-ориентированного специалиста — эксперта в области интеллектуальной собственности и информационных технологий.
Требования:
- Высшее юридическое образование.
- Более 5 лет работы в юридической фирме или in-house в области медиа или технологий.
- Обязательный опыт работы с вопросами интеллектуальной собственности и копирайта.
- Владение английским языком на уровне Intermediate+.
- Превосходные навыки составления договоров и иной правовой документации.
- Внимание к деталям.
- Способность находить нестандартные решения и разумный баланс между рисками и бизнес-интересами.
- Способность к многозадачности.
- Превосходные коммуникационные навыки.
- Превосходные навыки планирования и организации рабочих процессов.
- Способность работать в команде и самостоятельно.
- Способность быстро адаптироваться к изменениям.
Мы предлагаем:
- Возможность карьерного роста в одной из ведущих международных медиакомпаний.
- Профессиональное развитие в области права интеллектуальной собственности и копирайта.
- Высокую заработную плату + бонусы.
- Гибкий рабочий график и дружелюбную атмосферу.