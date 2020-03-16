Реквизитор
AdMe (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 650+ млн подписчиков по всему миру.
И сейчас в наш творческий коллектив мы ищем реквизитора, способного найти все что угодно, откуда угодно и в самые короткие сроки!
Локация: Казань.
Чего мы ожидаем от кандидатов:
- опыта работы в подобной сфере (приветствуется);
- умения отлично ориентироваться в Казани;
- знания английского (часто заказ нужно оформлять на зарубежных сайтах);
- компьютерной грамотности — умения быстро понять любую систему.
Что нужно будет делать:
- закупать реквизит для съемки игровых видеороликов, используя самые различные площадки — местные супермаркеты, интернет-магазины (Etsy, eBay и другие);
- ежедневно выезжать в строительные магазины, магазины для творчества и так далее;
- согласовывать с заказчиком подробные характеристики реквизита;
- отчитываться перед бухгалтерией за все потраченные корпоративные средства: чеки, накладные, акты и прочие документы отчетного характера.
Мы предлагаем:
- Работа в крутом офисе (2 500 кв. м), талантливые и креативные коллеги и творческая атмосфера.
- Суббота и воскресенье — выходные. Длинные зимние каникулы.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, белая зарплата, премии за выдающиеся успехи.
- Своя кухня с разнообразным меню.
- Очень нескучные задачи!
Если вас заинтересовала эта вакансия, пожалуйста, отправьте свое резюме по адресу: tsp.career@thesoul-publishing.com с пометкой «Реквизитор».
Присоединяйтесь к AdMe и TheSoul Publishing. У нас круто!
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The Soul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.