Реквизитор

О компании AdMe

Мы — AdMe. 16 лет назад назад мы начали работать для того, чтобы мир стал чуточку лучше.

У всех нас есть одно общее качество, без которого работа в AdMe.ru ну никак не возможна. Это неистребимый перфекционизм. Маленький внутренний педант в каждом из нас подает сигналы бедствия, если что-то идет не так, и не успокаивается до тех пор, пока все не будет исправлено.

Коварный план AdMe — сделать мир хотя бы немного добрее. В этом нам помогают наш испаноязычный проект Genial и англоязычный Bright Side, которые вовсю набирают обороты.

50 миллионов человек, разделяющих идеалы красоты и добра, точно смогут вращать планету в нужном направлении. Мы в это верим.

Посмотрите на нас и на наш офис.