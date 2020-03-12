Иллюстратор Freaks&Pics
Freaks&Pics — наш новый крутой проект, где мы совмещаем видеосъемку и анимацию, чтобы показать забавные жизненные ситуации.
Сейчас мы ищем иллюстраторов для работы на этом проекте.
Возможно, мы ищем именно вас, если:
- Вы круто рисуете и у вас много свободного времени (от 4 часов и более).
- Вы владеете Photoshop на высоком уровне.
- Вы знаете, что такое дедлайн, и никогда его не нарушаете.
- Обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии.
- Вы перфекционист.
- Вы готовы выполнить наше тестовое задание.
Что мы предлагаем взамен:
- Обучение и передачу опыта одной из самых успешных команд интернета.
- В нашей команде работает более 1 300 человек из разных стран — таким образом, вы получаете уникальную возможность поделиться опытом с коллегами со всего мира.
- Творческую атмосферу — скучно точно не будет.
- Достойную оплату труда успешным иллюстраторам, которая сопоставима с полноценной зарплатой офисного работника.
- Перспективы финансового и карьерного роста.
- Возможность работать из любой точки мира.
Ждем ваше резюме с пометкой «Иллюстратор Freaks&Pics» на почту: talents@thesoul-publishing.com.
Присоединяйтесь к креативной команде AdMe!