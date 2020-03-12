Иллюстратор Freaks&Pics

Все вакансии

Freaks&Pics — наш новый крутой проект, где мы совмещаем видеосъемку и анимацию, чтобы показать забавные жизненные ситуации.

Сейчас мы ищем иллюстраторов для работы на этом проекте.

Возможно, мы ищем именно вас, если:

  • Вы круто рисуете и у вас много свободного времени (от 4 часов и более).
  • Вы владеете Photoshop на высоком уровне.
  • Вы знаете, что такое дедлайн, и никогда его не нарушаете.
  • Обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии.
  • Вы перфекционист.
  • Вы готовы выполнить наше тестовое задание.

Что мы предлагаем взамен:

  • Обучение и передачу опыта одной из самых успешных команд интернета.
  • В нашей команде работает более 1 300 человек из разных стран — таким образом, вы получаете уникальную возможность поделиться опытом с коллегами со всего мира.
  • Творческую атмосферу — скучно точно не будет.
  • Достойную оплату труда успешным иллюстраторам, которая сопоставима с полноценной зарплатой офисного работника.
  • Перспективы финансового и карьерного роста.
  • Возможность работать из любой точки мира.

Ждем ваше резюме с пометкой «Иллюстратор Freaks&Pics» на почту: talents@thesoul-publishing.com.

Присоединяйтесь к креативной команде AdMe!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться