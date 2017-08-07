Внештатный иллюстратор

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Мы ищем крутых иллюстраторов, которые были бы готовы работать с нами в режиме home office, но при этом воспринимали бы это как полноценную работу.

Вы можете стать нашим иллюстратором, если:

вы фрилансер и у вас много свободного времени,

вы знаете, что такое дедлайн, и никогда его не нарушаете,

обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии,

адекватно воспринимаете критику.

Вы не подходите, если:

у вас мало свободного времени или вы медленно работаете,

у вас нет опыта работы в графических программах.

Тестовое задание:

Нарисуйте иллюстрацию:

Девушка держит кричащего младенца. Ребенок постарше тянет ее за платье и указывает на сломанную машинку. Муж с другой стороны протягивает не глаженную рубашку. На лице у девушки отчаяние.

После выполнения тестового задания пишите нам:

photodesk@thesoul-publishing.com.

Форма письма:

1. Имя.

2. Возраст.

3. Ссылка на портфолио.

4. Короткий рассказ о себе.

5. Готовое тестовое задание.

Письма, заполненные неправильно, рассматриваться не будут.

Если вы всё внимательно прочитали, то мы вас уже любим.