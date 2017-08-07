Внештатный иллюстратор
Мы ищем крутых иллюстраторов, которые были бы готовы работать с нами в режиме home office, но при этом воспринимали бы это как полноценную работу.
Вы можете стать нашим иллюстратором, если:
- вы фрилансер и у вас много свободного времени,
- вы знаете, что такое дедлайн, и никогда его не нарушаете,
- обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии,
- адекватно воспринимаете критику.
Вы не подходите, если:
- у вас мало свободного времени или вы медленно работаете,
- у вас нет опыта работы в графических программах.
Тестовое задание:
Нарисуйте иллюстрацию:
Девушка держит кричащего младенца. Ребенок постарше тянет ее за платье и указывает на сломанную машинку. Муж с другой стороны протягивает не глаженную рубашку. На лице у девушки отчаяние.
После выполнения тестового задания пишите нам:
photodesk@thesoul-publishing.com.
Форма письма:
1. Имя.
2. Возраст.
3. Ссылка на портфолио.
4. Короткий рассказ о себе.
5. Готовое тестовое задание.
Письма, заполненные неправильно, рассматриваться не будут.
Если вы всё внимательно прочитали, то мы вас уже любим.