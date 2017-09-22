Внештатный технический дизайнер

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Мы ищем крутых технических дизайнеров, которые готовы работать с нами

в режиме home-office. Однако важно воспринимать это как полноценную работу.



Вы можете стать нашим дизайнером, если вы:

фрилансер, и у вас много свободного времени для работы,

в курсе последних новостей в мире дизайна,

обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии,

являетесь перфекционистом до мозга и костей.

Вы не подходите, если:

у вас мало свободного времени — менее 7 часов в день,

у вас нет опыта работы в Photoshop и Illustrator.

Обязанности:

брать задания для визуального оформления статей,

оперативно выполнять правки,

быть на связи в течение дня.

Тестовые задания:

1. Нужно сделать коллаж на превью из этой фотографии: на одной стороне пятки с мозолями, на другой идеальные (формат 1200×630 px):