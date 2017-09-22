Внештатный технический дизайнер
Мы ищем крутых технических дизайнеров, которые готовы работать с нами
в режиме home-office. Однако важно воспринимать это как полноценную работу.
Вы можете стать нашим дизайнером, если вы:
- фрилансер, и у вас много свободного времени для работы,
- в курсе последних новостей в мире дизайна,
- обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии,
- являетесь перфекционистом до мозга и костей.
Вы не подходите, если:
- у вас мало свободного времени — менее 7 часов в день,
- у вас нет опыта работы в Photoshop и Illustrator.
Обязанности:
- брать задания для визуального оформления статей,
- оперативно выполнять правки,
- быть на связи в течение дня.
Тестовые задания:
1. Нужно сделать коллаж на превью из этой фотографии: на одной стороне пятки с мозолями, на другой идеальные (формат 1200×630 px):
2. Создайте квадратную открытку (пример) с текстом «У каждого дня свой аромат. Пусть Сегодня пахнет счастьем, теплом и любовью!» и фото (ниже) (формат 650×650 px):
3. Создайте превью с текстом «Это не сигарета» и обведите сигарету кружком (формат 1200×630 px):
После выполнения тестового задания пишите нам:
photodesk@thesoul-publishing.com
Форма письма:
- имя, возраст,
- город проживания,
- ссылка на портфолио,
- короткий рассказ о себе,
- готовое тестовое задание.
Письма, заполненные неправильно, рассматриваться не будут.
Если вы все внимательно прочитали, то мы вас уже любим.