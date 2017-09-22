Внештатный технический дизайнер

Мы ищем крутых технических дизайнеров, которые готовы работать с нами
в режиме home-office. Однако важно воспринимать это как полноценную работу.


Вы можете стать нашим дизайнером, если вы:

  • фрилансер, и у вас много свободного времени для работы,
  • в курсе последних новостей в мире дизайна,
  • обладаете чувством прекрасного в прогрессирующей стадии,
  • являетесь перфекционистом до мозга и костей.

Вы не подходите, если:

  • у вас мало свободного времени — менее 7 часов в день,
  • у вас нет опыта работы в Photoshop и Illustrator.

Обязанности:

  • брать задания для визуального оформления статей,
  • оперативно выполнять правки,
  • быть на связи в течение дня.

Тестовые задания:

1. Нужно сделать коллаж на превью из этой фотографии: на одной стороне пятки с мозолями, на другой идеальные (формат 1200×630 px):

2. Создайте квадратную открытку (пример) с текстом «У каждого дня свой аромат. Пусть Сегодня пахнет счастьем, теплом и любовью!» и фото (ниже) (формат 650×650 px):

3. Создайте превью с текстом «Это не сигарета» и обведите сигарету кружком (формат 1200×630 px):

После выполнения тестового задания пишите нам:
photodesk@thesoul-publishing.com

Форма письма:

  1. имя, возраст,
  2. город проживания,
  3. ссылка на портфолио,
  4. короткий рассказ о себе,
  5. готовое тестовое задание.

Письма, заполненные неправильно, рассматриваться не будут.
Если вы все внимательно прочитали, то мы вас уже любим.

10 На склад!
  • 22 сентября 2017
  • 61928

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