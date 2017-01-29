Съемка видео для Facebook (Казань)
Обязанности:
• Уверенные навыки съемки и работы со светом.
- Генерация и реализация идей в формате видео-контента.
- Навыки работы в Adobe After Effects и/или Adobe Premier.
Что мы делаем:
- Посмотрите нашу страницу в Facebook, например.
Собственная съемка и монтаж: https://www.facebook.com/brightside/videos/774276142714973/
Условия:
- Работаем только в Казани, в офисе на улице Гаврилова, суббота и воскресенье — выходные. Пятница — короткий день. Длинные зимние каникулы.
- Зарплата 40 000 рублей + большие ежемечные бонусы.
- Возраст — от 23 лет.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, белая зарплата, премии.
- Очень уютный офис — 900 квадратных метров, талантливые сотрудники, творческая атмосфера.
- Перспективы финансового и карьерного роста.
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Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Съемка видео в Казани».
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