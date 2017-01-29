Съемка видео для Facebook (Казань)

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Обязанности:

• Уверенные навыки съемки и работы со светом.

  • Генерация и реализация идей в формате видео-контента.
  • Навыки работы в Adobe After Effects и/или Adobe Premier.

Что мы делаем:

Условия:

  • Работаем только в Казани, в офисе на улице Гаврилова, суббота и воскресенье — выходные. Пятница — короткий день. Длинные зимние каникулы.
  • Зарплата 40 000 рублей + большие ежемечные бонусы.
  • Возраст — от 23 лет.
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, белая зарплата, премии.
  • Очень уютный офис — 900 квадратных метров, талантливые сотрудники, творческая атмосфера.
  • Перспективы финансового и карьерного роста.

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Съемка видео в Казани».

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0 На склад!
  • 29 января 2017
  • 29279

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