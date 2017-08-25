Senior PHP-Developer
ADME является одним из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.
Наша крутая IT-команда работает над самыми разнообразными проектами: от личных кабинетов пользователей до внутренних систем производства и управления контентом. Это связка ERP+CMS, необходимая для управления бизнесом.
Постоянно реализуется новый функционал и фичи. CI — наше всё!
Собеседования проводит лично Технический директор — все проходит быстро и четко.
Что надо делать:
- проектировать разрабатывать решения и приложения — пользовательские и корпоративные;
- управлять командой разработчиков конкретного проекта/модуля;
- совершенствовать и тестировать код, минимизировать «костыли»;
- подбирать инструменты для оптимального решения поставленной задач;
- отслеживать слабые места в системе и оптимизировать их;
- быстро находить баги как по коду программы, так и при помощи дебаггеров, систем мониторинга, логов и т.п;
- координировано работать командами по системе спринтов.
Мы используем Nginx, PHP-FPM, MySQL, Sphinx, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, ES6, React, Flux (уверены, что эти слова вам знакомы);
Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, NewRelic, Logentries.
Принимаем в команду тех, кто:
- имеет опыт проектирования и разработки высоконагруженных веб-проектов;
- в совершенстве знает PHP и знаком с JavaScript; бэк важнее — если что, фронту научим;
- понимает принципы ООП и умеет на практике применять шаблоны; проектирования;
- может найти точку входа программы и разобраться в чужом коде;
- понимает архитектуру, генерирует и реализует новые идеи и подходы.
Условия:
- просторный комфортный офис в Казани на ул. Гаврилова;
- команда крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом;
- собственная кухня с профессиональными поварами;
- автомат со снэками и шоколадками;
- оплачиваемая парковка;
- спортзал;
- официальное оформление, «белая» зарплата и бонусы по результатам работы;
- график работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.
Мы с радостью примем вас в команду, если вы обладаете нужными знаниями и качествами.
Присылайте резюме и пример вашего кода на cto@adme.ru.
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