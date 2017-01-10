Продюсер видео (внештатно)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы делаем контент для Facebook и немало преуспели в этом. Вы могли заметить, что в Facebook стало довольно много минутного видео, которое рассчитано на просмотр с мобильника в вертикальном положении и без звука. Это так называемые «квадраты». Например.

Мы ищем людей, способных находить в Интернете интересные идеи для видео и адаптировать этот контент к формату Facebook-видео.

Обязанности:

Придумывать и находить идеи для видео, которые увидят сотни тысяч людей.

Интересно и грамотно излагать свои мысли.

Понимать особенности сайта AdMe.ru, Facebook, нашей тематики и стилистики.

Хорошо ориентироваться в Интернете, уметь работать с источниками и поисковыми системами.

Плюс — если вы понимаете и чувствуете английский язык или другие иностранные языки.

В каком случае вы не подходите:

У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится, даже не пытайтесь. Это работа на «полный рабочий день».

У вас нет опыта работы с текстами, копирайтинг — вы должны быть активным интернет-пользователем. В данный момент мы работаем только с опытными авторами.

Условия:

Вы находите видео, доказываете, что это будет успешно. Объясняете дизайнерам, как это надо сделать. Далее получаете деньги в зависимости от того, насколько видео успешно.

Оплата:

€ 500–1000 в месяц в зависимости от количества и успешности видео.



В качестве тестового задания напишите историю о себе и пришлите 3 ссылки на видео, которые можно было бы адаптировать к Facebook-контенту (объясните как). Мы ответим вам и созвонимся, чтобы объяснить эту работу подробнее.

Е-мейл для связи: talents@thesoul-publishing.com