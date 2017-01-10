Продюсер видео (внештатно)

Мы делаем контент для Facebook и немало преуспели в этом. Вы могли заметить, что в Facebook стало довольно много минутного видео, которое рассчитано на просмотр с мобильника в вертикальном положении и без звука. Это так называемые «квадраты». Например.

Мы ищем людей, способных находить в Интернете интересные идеи для видео и адаптировать этот контент к формату Facebook-видео.

Обязанности:

  • Придумывать и находить идеи для видео, которые увидят сотни тысяч людей.
  • Интересно и грамотно излагать свои мысли.
  • Понимать особенности сайта AdMe.ru, Facebook, нашей тематики и стилистики.
  • Хорошо ориентироваться в Интернете, уметь работать с источниками и поисковыми системами.
  • Плюс — если вы понимаете и чувствуете английский язык или другие иностранные языки.

В каком случае вы не подходите:

  • У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится, даже не пытайтесь. Это работа на «полный рабочий день».
  • У вас нет опыта работы с текстами, копирайтинг — вы должны быть активным интернет-пользователем. В данный момент мы работаем только с опытными авторами.

Условия:

  • Вы находите видео, доказываете, что это будет успешно. Объясняете дизайнерам, как это надо сделать. Далее получаете деньги в зависимости от того, насколько видео успешно.

Оплата:

  • € 500–1000 в месяц в зависимости от количества и успешности видео.


В качестве тестового задания напишите историю о себе и пришлите 3 ссылки на видео, которые можно было бы адаптировать к Facebook-контенту (объясните как). Мы ответим вам и созвонимся, чтобы объяснить эту работу подробнее.

Е-мейл для связи: talents@thesoul-publishing.com

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0 Комментарии
  • 10 января 2017
  • 148

Охренифигительно

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