PHP-Developer

Все вакансии AdMe Group

ADME является одним из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.

Наша крутая IT-команда работает над самыми разнообразными проектами: от личных кабинетов пользователей до внутренних систем производства и управления контентом. Это связка ERP+CMS, необходимая для управления бизнесом.

Постоянно реализуется новый функционал и фичи. CI — наше всё!

Собеседования проводят Тимлиды и Технический директор, так что все проходит быстро и четко.

© Отдел разработки AdMe Group.  

Что надо делать:

  • разрабатывать решения и приложения — пользовательские и корпоративные;
  • участвовать в проектировании архитектуры;
  • совершенствовать и тестировать код, минимизировать «костыли»;
  • подбирать инструменты для оптимального решения поставленной задач;
  • отслеживать слабые места в системе и оптимизировать их;
  • быстро находить баги как по коду программы, так и при помощи дебаггеров, систем мониторинга, логов и т. п.;
  • работать командами с крутыми тим-лидами по системе спринтов.

Мы используем Nginx, PHP-FPM, MySQL, Sphinx, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, ES6, React, Flux (уверены, что эти слова вам знакомы);

Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, NewRelic, Logentries.

Принимаем в команду тех, кто:

  • имеет опыт проектирования и разработки высоконагруженных веб-проектов;
  • в совершенстве знает PHP и знаком с JavaScript; бэк важнее — если что фронту научим;
  • понимает принципы ООП и умеет на практике применять шаблоны проектирования;
  • может найти точку входа программы и разобраться в чужом коде;
  • понимает архитектуру, генерирует и реализует новые идеи и подходы.

Условия:

  • просторный комфортный офис в Казани на ул. Гаврилова
  • команда крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом
  • собственная кухня с профессиональными поварами
  • автомат со снэками и шоколадками
  • оплачиваемая парковка
  • спортзал
  • официальное оформление, «белая» зарплата и бонусы по результатам работы
  • график работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

Мы с радостью примем вас в команду, если вы обладаете нужными знаниями и качествами!

Присылайте резюме и пример вашего кода на cto@adme.ru.

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