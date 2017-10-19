Контент-редактор видео для 5-Minute Crafts

Контент-редактор видео для 5-Minute Crafts

Привет!

Есть шанс, что вы знаете наш проект 5-Minute Crafts, который является крупнейшим в Facebook на тему DIY («Сделай сам»).

Наши видео собирают миллионы просмотров по всему миру. Присоединяйтесь к нам!

Мы ищем специалиста по видеоконтенту, способного находить в интернете интересные идеи для видео и адаптировать их к формату Facebook-видео.

Занимайтесь поиском идей, продумыванием подачи материала в видеоформате, а также участвуйте в создании видео в качестве актера и режиссера.

Требования:

  • Готовность выполнить тестовое задание.
  • Умение интересно и грамотно излагать свои мысли.
  • Способность хорошо ориентироваться в интернете, умение работать с источниками и поисковыми системами.
  • Наличие опыта работы в сфере видеопроизводства приветствуется.
  • Будет преимуществом, если вы понимаете и чувствуете английский язык или другие иностранные языки.
  • Будет преимуществом, если вы понимаете, что такое вирусность видео.

Обязанности:

  • Придумывать и находить идеи для видео, которые увидят миллионы людей; участвовать в реализации видео в качестве режиссера и/ или актера (руки в кадре).
  • Понимать особенности сайтов adme.ru, facebook.com.
  • Понимать тематику наших пабликов в Facebook: BrightSide, 5-Minute Crafts, You’re Gorgeous, Smart Is the New Sexy.
  • Понимать стилистику наших видео для Facebook.

Условия:

  • Работа в крутом офисе.
  • Суббота и воскресенье — выходные. Пятница — короткий день. Длинные зимние каникулы.
  • Офис — 900 кв. м, талантливые сотрудники, творческая атмосфера.
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, белая зарплата, премии.
  • Зарплата 35 000 рублей + большие ежемесячные бонусы, если ваши видео выстреливают!
  • Своя кухня с разнообразным меню.
  • Оплачиваемый спортзал.

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Контент-редактор видео для 5-Minute Crafts».

Узнайте, как создается AdMe.ru. У нас круто!

0 На склад!
  • 19 октября 2017
  • 43

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