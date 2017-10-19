Контент-редактор видео для 5-Minute Crafts
Привет!
Есть шанс, что вы знаете наш проект 5-Minute Crafts, который является крупнейшим в Facebook на тему DIY («Сделай сам»).
Наши видео собирают миллионы просмотров по всему миру. Присоединяйтесь к нам!
Мы ищем специалиста по видеоконтенту, способного находить в интернете интересные идеи для видео и адаптировать их к формату Facebook-видео.
Занимайтесь поиском идей, продумыванием подачи материала в видеоформате, а также участвуйте в создании видео в качестве актера и режиссера.
Требования:
- Готовность выполнить тестовое задание.
- Умение интересно и грамотно излагать свои мысли.
- Способность хорошо ориентироваться в интернете, умение работать с источниками и поисковыми системами.
- Наличие опыта работы в сфере видеопроизводства приветствуется.
- Будет преимуществом, если вы понимаете и чувствуете английский язык или другие иностранные языки.
- Будет преимуществом, если вы понимаете, что такое вирусность видео.
Обязанности:
- Придумывать и находить идеи для видео, которые увидят миллионы людей; участвовать в реализации видео в качестве режиссера и/ или актера (руки в кадре).
- Понимать особенности сайтов adme.ru, facebook.com.
- Понимать тематику наших пабликов в Facebook: BrightSide, 5-Minute Crafts, You’re Gorgeous, Smart Is the New Sexy.
- Понимать стилистику наших видео для Facebook.
Условия:
- Работа в крутом офисе.
- Суббота и воскресенье — выходные. Пятница — короткий день. Длинные зимние каникулы.
- Офис — 900 кв. м, талантливые сотрудники, творческая атмосфера.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, белая зарплата, премии.
- Зарплата 35 000 рублей + большие ежемесячные бонусы, если ваши видео выстреливают!
- Своя кухня с разнообразным меню.
- Оплачиваемый спортзал.
Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Контент-редактор видео для 5-Minute Crafts».
Узнайте, как создается AdMe.ru. У нас круто!