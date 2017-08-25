Junior PHP-Developer
ADME является одним из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.
Наша крутая IT-команда работает над самыми разнообразными проектами: от личных кабинетов пользователей до внутренних систем производства и управления контентом.
Постоянно реализуется новый функционал и фичи. CI — наше всё!
Мы с радость примем вас в команду, если вы обладаете хорошими базовыми знаниями, логикой, хоть каким-то опытом разработки и главное — быстро обучаетесь.
Собеседования проводят лично Тимлиды — все проходит быстро и четко.
Что надо делать:
- быстро учиться понимать логику и читать код;
- разрабатывать решения и приложения — пользовательские и корпоративные;
- быстро находить баги как по коду программы, так и при помощи дебаггеров, систем мониторинга, логов и т. п.;
- тестировать код;
- подбирать инструменты для оптимального решения поставленных задач;
- отслеживать слабые места в системе и оптимизировать их;
- работать командами с крутыми тим-лидами по системе спринтов.
Мы используем Nginx, PHP-FPM, MySQL, Sphinx, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, ES6, React, Flux (уверены, что эти слова вам знакомы);
Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, NewRelic, Logentries.
Принимаем в команду тех, кто:
- имеет знания и минимальный опыт разработки на PHP и JS (PHP важнее, фронту научим)
- понимает логику, основы и принципы ООП;
- может найти точку входа программы и разобраться в чужом коде;
Условия:
- просторный комфортный офис в г.Казани на ул. Гаврилова
- команда крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом
- собственная кухня с профессиональными поварами
- автомат со снэками и шоколадками
- оплачиваемая парковка
- спортзал
- официальное оформление, «белая» зарплата и бонусы по результатам работы
- график работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
Присылайте резюме и пример вашего кода на cto@adme.ru.
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