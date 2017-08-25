Junior PHP-Developer

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ADME является одним из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.

Наша крутая IT-команда работает над самыми разнообразными проектами: от личных кабинетов пользователей до внутренних систем производства и управления контентом.

Постоянно реализуется новый функционал и фичи. CI — наше всё!

Мы с радость примем вас в команду, если вы обладаете хорошими базовыми знаниями, логикой, хоть каким-то опытом разработки и главное — быстро обучаетесь.

Собеседования проводят лично Тимлиды — все проходит быстро и четко.

©     © Отдел разработки AdMe Group.  

Что надо делать:

  • быстро учиться понимать логику и читать код;
  • разрабатывать решения и приложения — пользовательские и корпоративные;
  • быстро находить баги как по коду программы, так и при помощи дебаггеров, систем мониторинга, логов и т. п.;
  • тестировать код;
  • подбирать инструменты для оптимального решения поставленных задач;
  • отслеживать слабые места в системе и оптимизировать их;
  • работать командами с крутыми тим-лидами по системе спринтов.

Мы используем Nginx, PHP-FPM, MySQL, Sphinx, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, ES6, React, Flux (уверены, что эти слова вам знакомы);

Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, NewRelic, Logentries.

Принимаем в команду тех, кто:

  • имеет знания и минимальный опыт разработки на PHP и JS (PHP важнее, фронту научим)
  • понимает логику, основы и принципы ООП;
  • может найти точку входа программы и разобраться в чужом коде;

Условия:

  • просторный комфортный офис в г.Казани на ул. Гаврилова
  • команда крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом
  • собственная кухня с профессиональными поварами
  • автомат со снэками и шоколадками
  • оплачиваемая парковка
  • спортзал
  • официальное оформление, «белая» зарплата и бонусы по результатам работы
  • график работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

Присылайте резюме и пример вашего кода на cto@adme.ru.

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  • 25 августа 2017
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