Автор статей на английском языке

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Hey there!

Мы ищем человека с идеальным английским языком, который будет заниматься написанием статей для Bright Side по предложенным и своим собственным идеям. Вы должны воспринимать это как полноценную работу, которой вы стабильно сможете уделять примерно 8 часов в день. Заработная плата — от 300 до 1 500 € в зависимости от качества ваших статей.

В каком случае вы не подходите:

У вас мало свободного времени — менее 8 часов в день. Не получится, даже не пытайтесь.

Ваш английский ниже уровня advanced.

Мы обещаем:

Достойную оплату труда успешным авторам, сопоставимую с полноценной зарплатой за работу в офисе. Заработная плата — от 300 до 1 500 € в зависимости от качества ваших статей.

Обучение и передачу опыта одной из самых успешных команд интернета.

Обязанности:

Писать статьи для Bright Side, которые будут читать сотни тысяч человек.

Обсуждать их с нами, писать тексты, подбирать иллюстрации, делать готовый пост.

Посвящать этой работе около 8 часов в день.

Если вам интересно и вы готовы к двухэтапному тестированию, то:

Пожалуйста, напишите на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «Автор в Bright Side». Будет здорово, если к письму вы приложите историю о себе.

Будет интересно!

Особенности тестового задания:

Мы очень дотошно подходим к найму сотрудников.

Задание включает несколько этапов, условия прохождения которых одинаковы для всех соискателей, вне зависимости от вашего послужного списка.

Первый этап — творческое задание на знание языка и понимание особенностей западного менталитета. Второй этап — общий тест с выбором вариантов ответов. Вы получите оба задания после того, как отправите нам письмо с заявкой.

Результаты теста — это информация для внутреннего пользования, они необходимы нам только для принятия решения о допуске к следующему этапу. Мы имеем право не комментировать и не обсуждать их с вами.

Перечитал и понял — я вас уже люблю.