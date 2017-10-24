2D-аниматор Adobe After Effects (штатно и внештатно)
Привет!
AdMe.ru — медиаресурс, привлекающий около 40 млн посетителей в месяц.
Мы приглашаем в команду 2D-аниматоров, которые с готовностью будут воплощать в жизнь истории и сценарии наших новых проектов, принося радость людям!
Примеры роликов, которые создаются с помощью Adobe After Effects, можно посмотреть на странице AdMe в Facebook.
Если вы талантливы и близки нам по духу — мы с радостью примем вас в свою творческую команду!
Работать можно как в офисе в Казани, так и удаленно из любой точки мира!
Ожидаем от кандидатов:
- уверенного владения Adobe After Effects;
- навыков работы в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
- наличия портфолио и готовности выполнить тестовое задание.
Мы предлагаем:
- интересные задачи, талантливых наставников и творческую атмосферу;
- полную занятость хоть в офисе, хоть дома;
- помощь при переезде в Казань из другого города или возможность удаленной работы;
- достойную оплату вашего творчества.
Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «2D-аниматор».
Пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо будет выполнить тестовое задание для объективной оценки навыков работы в Adobe After Effects. После выполнения вами тестового задания мы продемонстрируем нашу версию для сравнения.
Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!
P. S.: если вдруг вы владеете Cinema 4D — то мы тоже будем рады видеть вас в откликах! ☺