2D-аниматор Adobe After Effects (штатно и внештатно)

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Привет!

AdMe.ru — медиаресурс, привлекающий около 40 млн посетителей в месяц.

Мы приглашаем в команду 2D-аниматоров, которые с готовностью будут воплощать в жизнь истории и сценарии наших новых проектов, принося радость людям! Примеры роликов, которые создаются с помощью Adobe After Effects, можно посмотреть на странице AdMe в Facebook.

Если вы талантливы и близки нам по духу — мы с радостью примем вас в свою творческую команду! Работать можно как в офисе в Казани, так и удаленно из любой точки мира!

Ожидаем от кандидатов: уверенного владения Adobe After Effects;

навыков работы в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;

наличия портфолио и готовности выполнить тестовое задание.

Мы предлагаем: интересные задачи, талантливых наставников и творческую атмосферу;

полную занятость хоть в офисе, хоть дома;

помощь при переезде в Казань из другого города или возможность удаленной работы;

достойную оплату вашего творчества.

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «2D-аниматор».

Пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо будет выполнить тестовое задание для объективной оценки навыков работы в Adobe After Effects. После выполнения вами тестового задания мы продемонстрируем нашу версию для сравнения.

Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!