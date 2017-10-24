2D-аниматор Adobe After Effects (штатно и внештатно)

2D-аниматор Adobe After Effects (штатно и внештатно)

Привет!

AdMe.ru — медиаресурс, привлекающий около 40 млн посетителей в месяц.

Мы приглашаем в команду 2D-аниматоров, которые с готовностью будут воплощать в жизнь истории и сценарии наших новых проектов, принося радость людям!

Примеры роликов, которые создаются с помощью Adobe After Effects, можно посмотреть на странице AdMe в Facebook.

Если вы талантливы и близки нам по духу — мы с радостью примем вас в свою творческую команду!

Работать можно как в офисе в Казани, так и удаленно из любой точки мира!

Ожидаем от кандидатов:

  • уверенного владения Adobe After Effects;
  • навыков работы в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator;
  • наличия портфолио и готовности выполнить тестовое задание.

Мы предлагаем:

  • интересные задачи, талантливых наставников и творческую атмосферу;
  • полную занятость хоть в офисе, хоть дома;
  • помощь при переезде в Казань из другого города или возможность удаленной работы;
  • достойную оплату вашего творчества.

Резюме присылайте на talents@thesoul-publishing.com с пометкой «2D-аниматор».

Пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо будет выполнить тестовое задание для объективной оценки навыков работы в Adobe After Effects. После выполнения вами тестового задания мы продемонстрируем нашу версию для сравнения.

Узнайте, как создается AdMe! У нас круто!

P. S.: если вдруг вы владеете Cinema 4D — то мы тоже будем рады видеть вас в откликах! ☺

0 На склад!
  • 24 октября 2017
  • 111

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